Еще 8 тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы отремонтировали асфальтовое покрытие на дорогах Подмосковья. Всего за неделю специалисты ликвидировали восемь тысяч ям и других дефектов.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, на муниципальных дорогах отремонтировали более 3,3 тысяч ям больше всего — в Истре, Балашихе, Люберцах и Химках. А на региональных дорогах устранили порядка 4,6 тысяч дефектов покрытия.

Сообщить о дефектах дорожного покрытия можно на сайте «Добродел». Весь процесс ремонта с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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