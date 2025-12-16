Еще 8 школьникам вручили первые паспорта в Подольске

Одна из задач администрации Подольска — сделать день получения первого паспорта знаковым событием в жизни каждого подростка. Торжественную церемонию вручения документа приурочили к памятной дате — Дню Конституции Российской Федерации, который отмечался 12 декабря.

Восемь школьников стали полноправными гражданами нашей страны. Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов поздравил ребят.

«В День Конституции — это очень символично, потому что Конституция РФ обеспечивает защиту прав и свободу. Каждый из вас — будущее нашей страны, поэтому хочется пожелать вам успехов, в вашей жизни, учебе, ну, и в любом деле, которым вы занимаетесь», — обратился к виновникам торжества Владимир Кравцов.

Председатель совета депутатов Подольска Игорь Науменков подчеркнул, что паспорт — это символ принадлежности к стране, ее истории и будущему.