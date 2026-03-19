Еще 8 школьникам вручили первые паспорта в Подольске

Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией в администрации городского округа. Восемь школьников округа сделали первый шаг во взрослую жизнь — получили самый важный документ гражданина Российской Федерации из рук руководителя муниципалитета Григория Артамонова и председателя совета депутатов Игоря Науменкова.

Глава Подольска поздравил ребят и пожелал им расти любознательными, смелыми и честными. «Вы — единица в большой системе координат нашей страны, от вас будет зависеть будущее, в котором мы будем жить через 10, 20 лет. Идите к своим мечтам смело, и пусть ваш путь будет достойным и успешным!» — обратился к виновникам торжества Григорий Артамонов.