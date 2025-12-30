Еще 8 школьникам вручили первые паспорта в Наро-Фоминске

На вручение паспортов вместе с подростками пришли их родители. Для многих из них было удивительно осознавать, что их мальчишки и девчонки уже стали полноправными гражданами страны.

Школьники посмотрели фильм об истории паспорта и сделали памятные фото с новенькими документам в руках. Всем ребятам вручили небольшие подарки.

Напомним, что любой житель Наро-Фоминского округа, достигший 14-летнего возраста, может получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого нужно подать заявку в офисе МФЦ.