Еще 8 школьникам вручили первые паспорта в Наро-Фоминске

Торжественная церемония стала важным событием для восьми жителей округа, достигших 14-летнего возраста. Главный документ гражданина Российской Федерации ребята получили из рук заместителя главы администрации муниципалитета Елены Кузнецовой.
На вручение паспортов вместе с подростками пришли их родители. Для многих из них было удивительно осознавать, что их мальчишки и девчонки уже стали полноправными гражданами страны.
Школьники посмотрели фильм об истории паспорта и сделали памятные фото с новенькими документам в руках. Всем ребятам вручили небольшие подарки.
Напомним, что любой житель Наро-Фоминского округа, достигший 14-летнего возраста, может получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого нужно подать заявку в офисе МФЦ.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте