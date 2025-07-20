Еще 8 школ прошли проверку по подготовке к учебному году в Подольске
Межведомственная комиссия признала восемь общеобразовательных учреждений годными к новому учебному году. В проверке приняли участие представители администрации, правоохранительных и надзорных органов, медицинских организаций.
Комиссия оценивала выполнение лицензионных критериев, в том числе обеспечение бесперебойного функционирования зданий, а также соблюдение требований санитарного законодательства, организацию горячего питания, создание условий для оказания медицинских услуг, проведение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Отдельное внимание уделили профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечению образовательного процесса учебными пособиями и оборудованием, соблюдению требований охраны труда.
По итогам проверки члены комиссии заполнили акты готовности по всем критериям. Приемка школ завершится 15 августа.