Еще 8 школ прошли проверку по подготовке к учебному году в Подольске

Межведомственная комиссия признала восемь общеобразовательных учреждений годными к новому учебному году. В проверке приняли участие представители администрации, правоохранительных и надзорных органов, медицинских организаций.

Комиссия оценивала ﻿﻿выполнение лицензионных критериев, в том числе обеспечение бесперебойного функционирования зданий, ﻿а также соблюдение требований санитарного законодательства, ﻿организацию горячего питания, ﻿создание условий для оказания медицинских услуг, ﻿проведение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Отдельное внимание уделили ﻿﻿профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ﻿обеспечению образовательного процесса учебными пособиями и оборудованием, ﻿﻿соблюдению требований охраны труда.

По итогам проверки члены комиссии заполнили акты готовности по всем критериям. Приемка школ завершится 15 августа.