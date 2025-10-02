Еще 8 проектов развития коммунальной инфраструктуры рассмотрели в Подмосковье

В Подмосковье прошло очередное заседание рабочей группы при Научно-техническом совете Министерства ЖКХ региона. Участники обсудили проекты, которые помогут жителям получать качественную питьевую воду и обеспечат дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры.

Среди ключевых инициатив — строительство новых и модернизация существующих водозаборных узлов в Волоколамском округе, Власихе и Истре. Так, в Волоколамском округе запланировано создание объектов с нуля: строительство водозаборного узла с подводящими сетями в деревне Кашино и возведение ВЗУ и станции обезжелезивания в деревне Жданово.

Во Власихе ВЗУ «Школьный» увеличит производительность почти в пять раз — с 550 до 2,7 тысячи кубометров в сутки. Здесь реконструируют насосную станцию, построят два резервуара чистой воды и заменят инженерные сети. Также капитальный ремонт проведут на ВЗУ «Юг», «Север» и «Центр».

Кроме того, в Павловской Слободе проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений. Это позволит повысить качество очистки сточных вод и снизить нагрузку на экологию.

Напомним, всего с начала года рабочая группа провела 23 заседания и рассмотрела около 110 проектов.