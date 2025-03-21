Еще 8 овощехранилищ построят в Подмосковье в 2025 году

Еще восемь овощехранилищ построят в Подмосковье в 2025 году. Они появятся в Серебряных Прудах, Луховицах, Коломне и Шатуре.

Строительство новых овощехранилищ поможет повысить продовольственную безопасность и удержать цены на «борщевой набор», а также обеспечить импортозамещение картофеля, отметили в подмосковном стройнадзоре. Работы проведут в сопровождении ЦСС.

Два новых склада уже построили в Серебряных Прудах. Их вместимость составляет восемь тысяч тонн. Там будут хранить лук, морковь, капусту и свеклу.

Луковый склад на 2,5 тысячи тонны и овощехранилище на 18 тысяч тонн продолжают возводить в Луховицах. Еще два объекта появятся в Коломне и Шатуре.

Общий объем новых овощехранилищ составит почти 35 тысяч тонн. Это обеспечит ежегодную норму потребления овощей для 300 тысяч человек.