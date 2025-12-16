Еще 8 незаконных построек снесли в Жуковском

Масштабные работы по восстановлению единого архитектурного ансамбля города и обеспечению безопасности горожан завершили в Жуковском. Специалисты снесли восемь незаконных и полуразрушенных построек на улицах Королева, Фрунзе, Чапаева и Школьной.

Параллельно рабочие демонтировали рекламные сооружения, которые нарушают градостроительные нормы и противоречат архитектурно-художественному регламенту. Такие вывески ликвидировали на торговом центре «Марс» в доме № 19/2 по улице Гагарина и на домах № 6с1 и № 6с2 по улице Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что скверы, очистные сооружения, школы и поликлиники строят и ремонтируют в Лыткарине. За последние несколько лет там провели большую работу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обновлению социальных учреждений.