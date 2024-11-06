Еще 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

С начала года в Подмосковье оформили более восьми миллионов электронных рецептов на льготные лекарства. Рецепты можно получить на приеме у врача или через телемедицинскую консультацию.
«Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис» для получения лекарства. Информация о рецептах доступна в личном кабинете на портале «Здоровье».
Напомним, записаться на консультацию можно через инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через Telegram-бот.
Стало известно, для чего ВСУ будут использовать бронемашины Stryker
Эрдоган поздравил Трампа с победой и назвал его другом
Фестиваль народных песен прошел в Котельниках
Мастер-классы для детей пройдут в трех парках Подольска в течение недели
Минюст подал иск к «Международной лиге трезвости и здоровья»
Здание бывшего сельского клуба снесли в поселке Раздолье под Клином
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте