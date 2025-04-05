Еще 8 аварийных домов расселят в Жуковском в 2025 году

Глава городского округа Борис Аубакиров отчитался о работе за 2024 год и рассказал о дальнейших планах. Он рассказал, что в этом году расселят восемь аварийных домов.

Борис Аубакиров начал доклад с помощи участникам специальной военной операции. С февраля 2022 года жители Жуковского отправили в зону СВО более 300 тонн гуманитарной помощи. Работа в этом направлении продолжается.

Главное событие 2024 года — открытие школы в микрорайоне № 5. Городской округ принял участие в пилотном проекте по созданию и развитию школьных театров в России.

В отчете также затронули расселение жителей из аварийного жилья. В втором квартале 2025 года ключи от новых квартир получат более 100 семей.

«Важный момент — аварийное жилье. Активно работаем. В этом году расселяем восемь домов, заканчиваем дом. В следующем году еще один начинаем. Второй момент — ЖКХ и благоустройство. Это самые волнующие темы жителей. Тоже большие программы проводим с Министерством энергетики Московской области по теплу, водоснабжению и канализации. Мы во всех программах участвуем», — сказал глава Борис Аубакиров.