Еще 8 аварийных домов расселят в Жуковском в 2025 году
Глава городского округа Борис Аубакиров отчитался о работе за 2024 год и рассказал о дальнейших планах. Он рассказал, что в этом году расселят восемь аварийных домов.
Борис Аубакиров начал доклад с помощи участникам специальной военной операции. С февраля 2022 года жители Жуковского отправили в зону СВО более 300 тонн гуманитарной помощи. Работа в этом направлении продолжается.
Главное событие 2024 года — открытие школы в микрорайоне № 5. Городской округ принял участие в пилотном проекте по созданию и развитию школьных театров в России.
В отчете также затронули расселение жителей из аварийного жилья. В втором квартале 2025 года ключи от новых квартир получат более 100 семей.
«Важный момент — аварийное жилье. Активно работаем. В этом году расселяем восемь домов, заканчиваем дом. В следующем году еще один начинаем. Второй момент — ЖКХ и благоустройство. Это самые волнующие темы жителей. Тоже большие программы проводим с Министерством энергетики Московской области по теплу, водоснабжению и канализации. Мы во всех программах участвуем», — сказал глава Борис Аубакиров.
В сфере ЖКХ модернизировали энергетическое оборудование и заменили тепловые сети на двух улицах. В этом году реконструируют котельную. Благоустроят сквер «28 квартал» и территорию у станции «Отдых». Также начнут ремонт детской поликлиники № 1. Закончат строительство дороги на улицах Гризодубовой и Анохина.
«Мы выходили из зала с пониманием, куда мы стремимся, к чему мы идем, и не был забыт ни один вопрос, который нас волнует», — добавила депутат Московской областной Думы Лидия Антонова.
После отчета прошел выездной прием администрации. Такой формат встреч — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева. На вопросы жителей отвечал глава округа, его заместители, представители городских организаций. Наталья Гриднева подняла тему качества воды. Борис Аубакиров сообщил, что в 2025 году реконструируют водозаборный узел № 1 и продолжат ремонт ВЗУ № 5.
«В городе вода с большим содержанием желез и, конечно, мы пользуемся фильтрами и покупаем готовую воду. Поэтому модернизация, и все средства, которые будут туда вложены, для нас имеют большое значение», — сказала жительница Жуковского.
Одно из главных событий 2025 года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника глава Жуковского вручил юбилейную медаль ветерану Виктору Новопашину.