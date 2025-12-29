Еще 760 подмосковных школьников бесплатно отдохнули в лагере «Артек» в 2025 году

Вековой юбилей лагеря «Артек» в 2025 году собрал в Крыму тысячи детей со всех уголков России. Среди счастливчиков, попавших на праздничную смену «Рождественские сказки „Артека“», — 48 школьников из Московской области.

Завершит насыщенный год 15-я смена, которая началась 28 декабря. Детей из Подмосковья ждут сказочные зимние каникулы: новогодние и рождественские торжества, конкурсы, народные гуляния, творческие мастерские по созданию праздничных подарков и увлекательные тематические игры.

На протяжении всего юбилейного года возможность отправиться в «Артек» получили более 760 одаренных ребят из 52 муниципалитетов Подмосковья.

Путевки стали наградой за их выдающиеся успехи в учебе, спорте, искусстве и общественной жизни. Школьники стали участниками 15 разнообразных тематических программ, таких как «Артек — в новый век», «Время твоего выбора», «История нашей Победы» и других, каждая из которых стала яркой страницей в столетней истории легендарного лагеря.