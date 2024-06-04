Еще 75 дорог отремонтировали в Подмосковье по просьбе жителей

Ремонт дорожного покрытия продолжается в Подмосковье. Объекты, которые необходимо обновить, выбирали сами жители на портале «Добродел». Так, покрытие отремонтировали на 63 муниципальных и 12 региональных дорогах.

«Ремонтный сезон в самом разгаре, дорожники завершили укладку порядка 100 километров нового покрытия на 75 дорогах в 32 городских округах — их включили в программу ремонта по результатам голосования жителей Подмосковья», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Минтрансе Московской области уточнили, что программу ремонта формируют с учетом мнения жителей региона — не менее 25% от общей программы составляют дороги, набравшие наибольшее число голосов в ходе голосования на «Доброделе». Напомним, асфальтовое покрытие обновляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

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