Еще 700 заявок на регистрацию соцпредприятий подали онлайн в Подмосковье

В Подмосковье действует онлайн-сервис «Признание субъекта МСП социальным предприятием». С начала года им воспользовались свыше 700 раз.

Статус социального предприятия могут получить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые работают с некоторыми категориями жителей.

Кроме того, возможность оформления имеют предприятия, где работают социально незащищенные лица или которые занимаются значимой деятельностью в сферах медицины, образования, культуры и других.

Статус следует подтверждать каждый год.

Сервис размещен на сайте госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Для подачи заявки следует авторизоваться при помощи ЕСИА, а затем заполнить форму.

Услуга бесплатная.