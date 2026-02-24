Еще 700 уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье

С начала года в Подмосковье провели свыше 700 открытых уроков, посвященных правилам поведения на железной дороге. Занятия проходят в формате интерактивных лекций, в рамках которых основной упор делают на профилактику травматизма среди подростков.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что особую тревогу вызывает увлечение молодежи зацепингом — он остается одной из главных причин гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры.

На встречах с учащимися выступают сотрудники ведомства, представители администраций муниципалитетов, компании «РЖД», Центральной пригородной пассажирской компании и транспортной полиции. Они объясняют, как безопасно вести себя на вокзалах, платформах и перегонах, а также отвечают на вопросы.

В ведомстве призывают родителей не оставаться в стороне и регулярно говорить с детьми о смертельных рисках на железной дороге. Специалисты советуют напоминать подросткам элементарные правила: находясь рядом с путями, нельзя отвлекаться на телефон и слушать музыку в наушниках.

Поезд нужно ожидать на безопасном расстоянии от края платформы, переходить пути можно только по оборудованным переходам и исключительно на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что не приближается состав.

Особый акцент взрослым стоит сделать на объяснении опасности зацепинга. Это не просто административное правонарушение, а занятие, которое напрямую угрожает жизни.