Еще 70 тысяч заявок на получение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

В Подмосковье заявку на присвоение льготного статуса многодетной семье можно оформить онлайн. Этой возможностью с начала года воспользовались в регионе свыше 70 тысяч раз.

Сервис «Присвоение льготного статуса многодетной семье» размещен на сайте государственных услуг Московской области в подразделе «Многодетным и малообеспеченным».

Заявление могут оформить супруги, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, воспитывающие трех и более родных или усыновленных детей — несовершеннолетних или в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно.

Льготный статус дает членам многодетной семьи право на бесплатный проезд, посещение музеев, выставок, парков и других мест, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получение земельного участка или выплаты взамен и прочие льготы.

Для оформления заявления следует авторизоваться на сайте, заполнить форму и приложить документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.