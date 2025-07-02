Еще 70 многоквартирных домов отремонтируют в Подольске в 2025 году

Активный ремонт жилого фонда продолжается в Подольске. Работы, запланированные на этот год, уже завершили в 62 домах.

Сейчас кровлю меняют в доме № 25/12 на Революционном Проспекте. Долгое время жильцы страдали от протечек крыши. Все работы должны завершить в сентябре 2025 года.

Кровлю также обновляют в доме № 4а на Литейном проспекте. Здесь заменят фасад, отремонтируют подвалы и внутридомовые инженерные системы.

«Находятся в работе 117 элементов на 70 многоквартирных домов, что составляет 14,2% от общего плана. В городском округе Подольск законтрактованы, подписаны 16-ти подрядными организациями. До декабря-месяца все работы по 2025 году должны быть завершены», — добавил директор муниципального казенного учреждения «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.