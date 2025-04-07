Еще 70 мигрантов задержали на рынке в Балашихе

Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение незаконной торговли и выявление нарушений миграционного законодательства, провели в Балашихе. Во время рейда в отделы полиции доставили около 70 иностранных граждан.

В операции приняли участие сотрудники территориального органа безопасности, полиции, управления территориальной безопасности администрации Балашихи и народной дружины. По результатам проверки составили административные протоколы на четырех мигрантов и на 15 работников рынка. Собственника торговой точки привлекли к административной ответственности.

Также сотрудники полиции рассматривают вопрос о привлечении работодателя к уголовной ответственности по статье за незаконное предпринимательство. По ней ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

В рамках мероприятия по пресечению нелегальной миграции 10 иностранным гражданам, получившим российское гражданство, вручили повестки для постановки на воинский учет в военном комиссариате городских округов Балашиха и Реутов.