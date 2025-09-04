Еще 70 лифтов заработали в многоквартирных домах Подмосковья за лето

В Московской области завершился очередной этап программы капитального ремонта лифтов. За лето специалисты приняли в эксплуатацию 70 новых объектов в Люберцах, Подольске, Красногорске, Раменском, Коломне, Химках, Мытищах, Королеве и других округах.

Замена лифтового оборудования проходит в несколько этапов: сначала готовят шахту и демонтируют старое оборудование, затем устанавливают новые системы, проводят проводку, монтируют кабину, лебедку и управляющую станцию, а в завершение проверяют работу всех механизмов и соответствие требованиям безопасности.

После этого проводится итоговая приемка. Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев ранее подчеркнул, что в регионе действует самая масштабная программа капитального ремонта среди всех субъектов России: с начала 2025 года работы уже завершили более чем в 1,3 тысячи многоквартирных домов.