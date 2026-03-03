Еще 7 тысяч заявок на получение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали более семи тысяч заявок электронных заявок на присвоение статуса многодетной семье с начала года. Сделать это можно на «Госуслугах».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, льготный статус дает возможность многодетным семьям оформить бесплатный проезд, компенсацию за оплату ЖКУ, получить земельный участок и другие меры поддержки.

Подать заявку могут семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также родители-одиночки с тремя и более детьми. При этом они должны быть несовершеннолетними или быть младше 23 лет и обучаться очно.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.