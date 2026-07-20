Еще 7 тысяч разрешений на рубку деревьев оформили онлайн в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья направили около семи тысяч электронных заявлений на получение разрешений для вырубки, посадки или пересадки зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Оформить услугу «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку» можно через региональный портал госуслуг в разделе «Земля» — «Природа и культурное наследие». При заполнении заявки система заранее информирует пользователя о случаях, когда разрешение на вырубку оформить невозможно.

Если необходимо удалить менее 15 деревьев, перечетная ведомость формируется автоматически.

При подаче документов также используют технологию искусственного интеллекта. Система проверяет прикрепленные файлы и предупреждает заявителя, если документ невозможно прочитать или он загружен не в предназначенное для него поле. Это позволяет исправить ошибки до направления обращения на рассмотрение.

Услугу предоставляют безвозмездно, однако в отдельных случаях заявителю может потребоваться внести компенсационную плату за вырубленные зеленые насаждения.