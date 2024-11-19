Еще 7 тысяч нарушений правил перехода через ж/д пути выявили в Подмосковье

Камеры выявили около семи тысяч нарушений при переходе через железную дорогу в Подмосковье с начала года. Устройства помогают повысить безопасность пассажиров и снизить уровень травматизма.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, всего рядом с ж/д станциями региона установлено свыше 130 камер с функцией распознавания лиц. Они позволят снизить количество нарушений при переходе через пути.

«С начала года они зафиксировали порядка 7 тысяч нарушителей правил безопасного перехода. Такая мера позволяет снизить число нарушений, который могут повлечь за собой случаи травмирования на железной дороге», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Больше всего камер установили в Одинцове, Раменском и Пушкино. Устройства выявляют нарушения, распознают личность и составляют административный протокол.

Всего с начала года в Подмосковье произошло более 170 несчастных случаев на железной дороге, свыше 90 из которых — при перехоже через пути. Для снижения травматизма в регионе устанавливают камеры, строят безопасные переходы и проводят дежурства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.