Еще 7 тысяч бездомных собак вакцинировали и стерилизовали в Подмосковье

В Подмосковье продолжает успешно работать специализированная горячая линия по вопросам, связанным с безнадзорными животными. С момента ее запуска в октябре 2022 года операторы приняли и обработали свыше 32 тысяч обращений.

Позвонив по единому круглосуточному номеру 8(800)550-65-22, каждый может получить консультацию по широкому кругу тем.

Специалисты рассказывают о процедуре отлова бездомных собак, особенностях их временного содержания и тонкостях реализации программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).

С января необходимые процедуры прошли уже более 7 330 животных.

После отлова собак размещают в специальных пунктах, где они проходят карантин. Также их обрабатывают против паразитов, чипируют и вакцинируют под строгим надзором сотрудников государственной ветеринарной службы.

Не проявляющие агрессии животные после стерилизации и реабилитации возвращаются в прежнюю среду обитания.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует владельцев домашних питомцев о возможности записаться на чипирование и вакцинацию в подведомственные государственные ветеринарные клиники. Найти адреса этих учреждений можно с помощью информационного портала «Мой АПК».