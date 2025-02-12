Еще 7 специалистов пополнили штат больницы во Фрязине в 2024 году

Вопросы из сфер здравоохранения и образования обсудили на совещании во Фрязине. Так, представители администрации подвели итоги работы в этом направлении в прошлом году и озвучили планы на 2025 год.

На встрече отметили, что во Фрязине есть небольшой дефицит педагогических работников. Поэтому особое внимание важно уделять привлечению новых специалистов.

За три года в учреждения округа пришли работать 33 молодых сотрудника. В этом направлении муниципалитет сотрудничает с Центром по привлечению учителей Министерства образования Московской области и региональными профильными вузами.

Усилить работу в этом направлении поручил глава Фрязина Дмитрий Воробьев. В том числе, используя инструменты и меры поддержки, реализуемые правительством и лично губернатором региона Андреем Воробьевым.

Системная работа во Фрязине идет и по привлечению новых кадров в учреждения здравоохранения. Семь новых специалистов пришли на работу в 2024 году в обособленное подразделение имени М. В. Гольца.

«Также подвели промежуточные итоги проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения в 2024–2025 годах. Хочу напомнить фрязинцам, что именно регулярные осмотры помогают выявить заболевания на ранней стадии, которые протекают бессимптомно. Важно, что день, потраченный на прохождение диспансеризации, должен быть оплачен работодателем как рабочий. Позаботьтесь о своем здоровье!» — сказал Дмитрий Воробьев.