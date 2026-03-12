Еще 7 школьников получили первые паспорта в Богородском округе

Главный документ гражданина России ребятам вручили в торжественной обстановке в досуговом центре «Про молодежь» в Ногинске. На мероприятии присутствовали родители и друзья продростков.

Событие стало настоящим праздников для юношей и девушек. Теперь они могут официально называться гражданами своей страны.

С теплыми напутственными словами к виновникам торжества обратился депутат окружного совета Сергей Катков. Он искренне поздравил юных жителей округа с этим значимым днем, пожелав им быть достойными гражданами России, всегда гордиться своей Родиной и активно вносить вклад в ее процветание.

Получение паспорта — важное событие в жизни каждого человека и настоящий старт в большую жизнь. Этот документ не просто удостоверяет личность, он символизирует принадлежность к великому государству с богатой историей и культурой, обозначая начало нового этапа в жизни молодых людей и открывая двери в мир взрослых возможностей и ответственности.