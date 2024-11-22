Еще 7 школьникам Ленинского округа вручили первые паспорта

В торжественной обстановке глава округа вручил семи подросткам первые паспорта и памятные подарки.

«Для них это не только важное событие, но и момент гордости и уважения, когда они смогли официально стать гражданами Российской Федерации. Желаю ребятам смело идти к намеченным целям и мечтам, а также в полной мере реализовывать свой потенциал», — сказал руководитель Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе администрации добавили, что такие мероприятия организуют каждый месяц, принять в них участие может любой юный житель муниципалитета, впервые получающий паспорт. С начала текущего года специалисты многофункциональных центров Ленинского округа приняли более 3000 заявлений на получение главного документа гражданина Российской Федерации.

«Получение первого паспорта — это очень важный и ответственный шаг для меня. Немного волнуюсь перед новыми возможностями. Для меня это не просто бумага, а символ взрослой жизни и новых перспектив», — поделилась одна из юных жительниц округа.

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