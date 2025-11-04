Еще 7 сертификатов на переселение из аварийного жилья вручили в Люберцах

Госпрограмму Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» продолжают реализовывать в Люберцах. В этом году уже 10 семей округа воспользовались этой мерой поддержки.

«Сертификат дает возможность самостоятельно выбрать и приобрести в собственность жилое помещение в новостройке на территории Московской области. В 2025 году в Люберцах 10 семей уже воспользовались такой мерой поддержки и приобрели новые квартиры», — прокомментировали в управлении жилищной политики городского округа Люберцы.

Выдача сертификатов на приобретение жилья в Подмосковье началась 1 июня. Для получения документа нужно было подать заявление до 1 сентября.

Далее до 1 октября необходимо было заключить соглашение о предоставлении сертификата. Затем выбрать форму его использования — к примеру, определенную квартиру — и реализовать его.