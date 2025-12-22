Еще 7 млрд рублей направят на развитие инфраструктуры для бизнеса в Подмосковье

Подмосковье в 2026 году сделает масштабные вложения в создание более комфортных условий для бизнеса. На развитие инфраструктуры индустриальных парков и особых экономических зон планируется выделить свыше семи миллиардов рублей.

О стратегических планах рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Ежегодно на наши промышленные площадки — индустриальные парки, ОЭЗ и технопарки — привлекается около 100 новых резидентов. Поэтому важно не только поддерживать, но и развивать эти форматы, так как они востребованы у бизнеса», — пояснила она.

Регион прочно удерживает лидерские позиции по количеству и эффективности специализированных площадок для промышленности.

Только в этом году в Подмосковье появились три новых индустриальных парка и одна особая экономическая зона. Теперь общее число парков достигло 75, а особых экономических зон — шести. Помимо этого, для бизнеса в области уже функционируют 19 промышленных технопарков.

Отдельное внимание уделают созданию государственных индустриальных парков формата «все включено», где инвесторы получают полностью готовую территорию с подведенными коммуникациями, дорогами и социальными объектами.

На данный момент в Московской области ведутся работы по формированию восьми таких площадок.

Подобрать объект для реализации инвестиционного проекта в регионе можно на специальной карте.