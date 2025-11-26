Еще 7 медучреждений построят в Подмосковье в 2026 году

В этом году в Подмосковье запланировали построить 15 медицинских учреждений. Из них семь уже готовы, а еще на восьми работы продолжаются. В 2026 году регионе возведут еще четыре поликлиники и три подстанции скорой помощи.

Как рассказали в Мособлдуме, до конца этого года завершится строительство взрослой поликлиник в Октябрьском, Чехове, и Богородском округе, реконструкция Подольской больницы и три фельдшерско-акушерских пункта в Одинцове, Волоколамске и Клину.

«В планах на 2026 год — семь объектов. Запланировано строительство четырех поликлиник и трех подстанций скорой медицинской помощи. Один из знаковых объектов, который запланирован к вводу в следующем году — самая крупная в регионе поликлиника на тысячу посещений в смену в Королеве», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Так, в 2026 году построят поликлиники в Королеве, Одинцове, Красногорске и Пушкино, а в деревне Суханово, селе Поречье и поселке Михнево появятся посты сокрой помощи.