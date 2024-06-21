Еще 7 медработников пополнили штат перинатального центра в Видном

С начала года медицинское сообщество Ленинского городского округа пополнилось 127 новыми кадрами. Семеро из них пришли на работу в медучреждения округа по программе «Приведи друга».

Пятеро врачей и двое специалистов среднего медперсонала приступили к работе в перинатальном центре в Видном. Всего в это учреждение с начала года трудоустроились 38 медиков. Кроме того, 80 врачей и медсестер пришли работать в Видновскую клиническую больницу и 9 — в стоматологическую поликлинику.

По условиям региональной программы «Приведи друга» сотрудники медучреждений могут получить выплату за содействие в привлечении специалиста: до 50 тысяч рублей — за врача и до 25 тысяч рублей — за фельдшера или медсестру.

Напомним, что для условий программы подходят привлеченные сотрудники, не работавшие в сфере здравоохранения Московской области на протяжении шести месяцев и специалист должен быть трудоустроен на основную должность и на полную ставку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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