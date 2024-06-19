Еще 7 кластеров проекта «Профессионалитет» откроют в Подмосковье в сентябре

Число кластеров проекта «Профессионалитет» в Московской области достигнет 17 в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Подмосковные колледжи вступили в федеральный проект «Профессионалитет» в 2022 году. За это время в Московской области заработало семь кластеров для шести тысяч человек. В сентябре 2024 года откроют еще семь кластеров, а в 2025 году — три.

«Мы продолжаем развивать у нас в регионе федеральный проект „Профессионалитет“, именно на такие программы мы видим особый спрос среди абитуриентов колледжей и техникумов», — сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В Электростали при поддержке «Росатома» заработал атомный кластер, в Серпухове в партнерстве с Курчатовским институтом создали кластер робототехники.

В пресс-службе ведомства добавили, что приемная кампания в колледжи и техникумы Подмосковья стартует 20 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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