Церемония вручения паспортов школьникам прошла в лицее № 7 в Солнечногорске

Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации состоялось в лицее № 7 в Солнечногорске. Свой самый главный документ получили семь юношей и девушек, недавно отметивших 14-летие.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко и заместитель главы муниципалитета Виктория Куракова.

«Этот день знаменует начало нового этапа, это первый шаг во взрослую жизнь, и пусть он станет для вас началом пути, полного новых возможностей, достижений и свершений», — отметил Константин Михальков.

Подросткам напомнили о важности бережного отношения к своему паспорту и соблюдения законодательства, а также рассказали о возможностях, которые открываются после его получения. В завершение мероприятия все участники были награждены памятными подарками и поздравительными открытками.

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