Еще 7 дворов комплексно благоустроили в Дзержинском

В городе Дзержинский городского округа Люберцы благодаря программе комплексного благоустройства завершили работы на семи дворовых территориях. Там обновили асфальтовое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, заменили бортовой камень, а также расширили парковки.

Специалисты благоустроили дворы по следующим адресам: у домов № 8, № 10, № 12, № 14, № 18, № 20, № 22, № 24 по улице Дзержинской, вблизи домов № 34, № 38, № 40 по улице Академика Жукова, рядом с домами № 21, № 22, № 23, № 24 по улице Бондарева и у домов № 13, № 13а и № 13б по улице Лермонтова.

Во время ремонта специалисты старались не доставлять неудобств жителям.

Отметим, что всего в городском округе Люберцы в этом году планируют благоустроить 30 дворовых территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.