Еще 65 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с января

Жители Подмосковья в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти проверку репродуктивного здоровья. С начала года этой возможностью воспользовались почти 65 тысяч жителей региона.

Женщинам предлагают пройти консультацию акушера-гинеколога, цитологическое исследование, сделать УЗИ молочных желез и органов малого таза. Мужчины посещают уролога, который может направить на дополнительные анализы.

«Забота о своем здоровье — основа продолжительности и качества жизни. В Подмосковье проверить свое репродуктивное здоровье можно бесплатно в медучреждениях региона», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Репродуктивная диспансеризация доступна в поликлинике, к которой прикреплен житель. Чтобы пройти ее, необходимо обратиться в учреждение с паспортом и медицинским полисом.

Записаться также можно на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, при помощи бота в Telegram или МАХ, а также через инфомат в поликлинике.