Еще 635 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

Жители Подмосковья могут удаленно проконсультироваться с врачом при помощи телемедицины. С начала года специалисты провели более 635 тысяч встреч по поводу здоровья детей. Это почти 27% от общего числа онланй-приемов.

Как рассказали в региональном Минздраве, в ходе телемедицинской консультации можно обсудить результаты анализов, скорректировать лечение или получить рекомендации врача.

«Телемедицина позволяет сделать медицинскую помощь для детей более доступной и комфортной. Родителям не нужно лишний раз посещать поликлинику вместе с ребенком, если вопрос можно решить дистанционно», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

На телемедицинской консультации специалист оценивает динамику состояния ребенка, расшифровывает результаты анализов и дает рекомендации по дальнейшему лечению.

Записаться можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» и портал «Здоровье».