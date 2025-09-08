Еще 600 выпускников областного медколледжа получили работу в Подмосковье

В Подмосковье продолжают принимать на работу выпускников Московского областного медицинского колледжа. Учреждение готовит востребованных специалистов, которые вносят существенный вклад в систему здравоохранения региона

Больше всего выпускников начали работать на Московской областной станции скорой помощи — туда пришли 170 человек. В Воскресенскую больницу распределили 25 специалистов, в Подольскую областную клиническую больницу — 24. Еще по 19 медиков начали трудиться в Коломенской и Сергиево-Посадской больницах.

«В этом году более 600 молодых фельдшеров, медицинских сестер и акушеров уже выбрали работу в наших медучреждениях. Отмечу, что больше половины из них: 336 человек трудоустроились по целевому направлению, что особенно важно для обеспечения кадрами больниц и скорой помощи», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Студенты колледжа еще во время учебы могут заключить целевой договор с конкретной мединской организацией региона. Согласно условиям соглашения, будущие медики получают стипендию от учреждения, а после выпуска обязаны отработать там минимум три года.

Для среднего медицинского персонала в Подмосковье предусмотрены дополнительные меры поддержки. Специалисты могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья, участие в программах «Земский фельдшер» и «Приведи друга», а также на ежемесячные доплаты.

Так, в течение первых трех лет работы медики получают надбавку в размере семи тысяч рублей. Вся актуальная информация размещена на сайте.