Еще 600 врачей трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег

Врачи Подмосковья могут получить премию за привлечение на работу коллег. С начала года благодаря этой программе поддержки в регионе трудоустроились почти 600 медиков.

По программе «Приведи друга» медики Подмосковья получают премии в размере от 28 до 128 тысяч рублей за трудоустройство коллеги. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника.

«Благодаря программе „Приведи друга“, мы не только поддерживаем уже работающих у нас медицинских специалистов, но и привлекаем новые кадры. Всего с начала этого года по программе в подмосковные больницы трудоустроились 596 медицинских специалистов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Премию выплачивают в два этапа: половину при трудоустройстве, еще часть — спустя три месяца. При этом новый сотрудник должен работать на полную ставку.

Врачи в Подмосковье также получают социальную ипотеку, земельные участки и другие виды поддержки. Узнать о них больше можно по ссылке.