Еще 600 подростков торжественно получили первые паспорта в Подмосковье

Подростки Московской области могут получить первый паспорт в торжественной обстановке. В декабре в такой церемонии приняли участие почти 600 ребят.

Как рассказали в министерстве государственного управления Подмосковья, подать документы на получение первого паспорта молодые люди должны лично в МФЦ. Это нужно сделать в течение 90 дней после достижения 14-летия. Для этого необходимо взять с собой свидетельство о рождении, две фотографии, квитанцию об оплате госпошлины, а также регистрацию по месту жительства — при наличии.

Получит документ в торжественной обстановке можно по желанию, сказал об этом сотруднику МФЦ.