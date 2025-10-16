Еще 60 тысяч подростков проверили на употребление наркотиков в Подмосковье

В Подмосковье регулярно проводят профилактические медосмотры школьников и студентов, которые направлены на выявление незаконного потребления наркотиков. С начала года проверки прошли более 60 тысяч учащихся.

Специалисты наркологического диспансера проводят профилактические осмотры в школах, вузах и колледжах. Это помогает оценить общую картину потребления наркотиков среди молодежи.

«Всего с начала этого года в Подмосковье профилактические осмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли более 60 тысяч учащихся», — сказал главный врач областного наркологического диспансера, главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Он добавил, что по итогам тестирования проводят профилактическую работу с теми, кто уже пробовал наркотики и ребятами из группы риска.

Осмотры проводят добровольно и конфиденциально с соблюдением врачебной тайны с помощью экспресс-анализаторов.