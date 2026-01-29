Еще 60 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье

Будущие родители могут пройти специальное бесплатное обучение в Подмосковье. Курсы проводят на базе родовспомогательных учреждений региона. За год их прошли более 60 тысяч человек.

Занятия проводят опытные специалисты из числа акушеров-гинекологов, неонатологов и перинатальных психологов.

«Школы будущих родителей помогают нашим семьям спокойно и уверенно подготовиться к рождению ребенка. Здесь будущие мамы и папы получают поддержку специалистов, ответы на важные вопросы и практические знания — от подготовки к родам до первых месяцев жизни малыша», — сказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

Расписание занятий можно найти на сайтах медорганизаций.

Больше информации о системе родовспоможения в Подмосковье — на тематическом интернет-портале. Задать волнующие вопросы также можно по телефону горячей линии 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00.