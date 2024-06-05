Еще 60 аппаратов для заготовки донорской крови закупят в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Новое оборудование для заготовки крови и ее компонентов закупят для медучреждений Подмосковья. На него направят более 211 миллионов рублей.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, благодаря новой технике специалисты смогут нарастить количество заготавливаемой крови и ее компонентов.

«Они поступают в наши медучреждения для помощи пациентам с сильной кровопотерей, травмами, ожогами и другими заболеваниями. В этом году для медучреждений региона планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму свыше 211 миллионов рублей», — сказал министр здравоохранения Алексей Сапанюк.

Технику поставят в 17 организаций, в том числе в областной центр крови, а также больницы Долгопрудного, Шаховской, Егорьевска и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

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