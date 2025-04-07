Еще 6 ветеранам-фронтовикам в Коломне присвоили звание почетных граждан

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вручил удостоверения к званию «Почетный гражданин округа» еще шести ветеранам Великой Отечественной войны. Одна из участниц событий накануне отпраздновала вековой юбилей.

Почетным званием наградили ветеранов Зинаиду Козину, Нину Копейкину, Алексея Орлова, Евгения Сляднева, Владимира Филиппова и Зою Купрановову.

«Присваивая эти почетные звания нашим ветеранам, мы выражаем не просто формальную благодарность, а искреннюю признательность за их бесценный вклад в Победу и сохранение мира. Подвиги этих людей навсегда останутся в наших сердцах и памяти будущих поколений», — отметил Александр Гречищев.

Одна из ветеранов — З оя Купранововой также отметила 100-летие. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За освобождение Белоруссии».