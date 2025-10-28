Еще 6 участков дорог отремонтируют в деревнях в Серпухове

Подрядчик ремонтирует участки на улицах Семейная, Серпуховская и еще четыре — в деревне Каргашино. Мероприятия проводят для повышение безопасности и комфорта жителей.

Специалисты снимают изношенное покрытие, выравнивают основание и укладывают новый слой асфальта. Территория в итоге приобретет благоустроенный вид, что важно для формирования современного и безопасного пространства для жителей Серпухова.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.