Еще 6 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в апреле | 360°

03 мая 2024, 16:03
Еще 6 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в апреле
Главное управление ЗАГС Московской области сообщило о рождаемости в апреле. За месяц в регионе зарегистрировали более 6040 новорожденных, что на 3% больше показателей марта.
В апреле мальчиков родилось больше, чем девочек. За этот период зарегистрировано более 150 двоен и три тройни.
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Больше всего новорожденных пришлось на ЗАГСы в Ленинском округе, в Щелкове и Лосино-Петровском, а также в Балашихе.
В рейтинг самых популярных имен апреля вошли София, Ева, Анна, Михаил, Александр и Максим. Самыми редкими оказались имена Веста, Владлена, Златамира, Фаина, Эмилина, Гаврила, Иммануил, Михей, Самуил, Тихомир.
Средний возраст родителей составил 30 лет для матерей и 33 года для отцов.
27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.
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