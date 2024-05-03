Еще 6 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в апреле | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:03 Еще 6 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в апреле Медиасток.рф

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Главное управление ЗАГС Московской области сообщило о рождаемости в апреле. За месяц в регионе зарегистрировали более 6040 новорожденных, что на 3% больше показателей марта.

В апреле мальчиков родилось больше, чем девочек. За этот период зарегистрировано более 150 двоен и три тройни.

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Больше всего новорожденных пришлось на ЗАГСы в Ленинском округе, в Щелкове и Лосино-Петровском, а также в Балашихе.

В рейтинг самых популярных имен апреля вошли София, Ева, Анна, Михаил, Александр и Максим. Самыми редкими оказались имена Веста, Владлена, Златамира, Фаина, Эмилина, Гаврила, Иммануил, Михей, Самуил, Тихомир.

Средний возраст родителей составил 30 лет для матерей и 33 года для отцов.

27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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