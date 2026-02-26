Еще 6 тысяч человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

Более 100 школ сахарного диабета работают в Подмосковье. В них могут пройти обучение как взрослые, так и дети. С начала курсы посетили более шести тысяч человек.

Школы сахарного диабета работают на базе медучреждений Подмосковья. В них пациентов участ контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, а также правильно питаться и распознавать симптомы осложнений заболевания.

«Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля в течение всей жизни. Чтобы помочь пациентам адаптироваться к новым условиям и научиться жить с заболеванием, в Подмосковье работают школы сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли почти шесть тысяч взрослых и детей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Всего в регионе 122 амбулаторных, 15 стационарных и 39 детских школ сахарного диабета. Пройти обучение может любой пациент с этим заболеванием.