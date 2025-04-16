Еще 6 школьников получили первые паспорта в Волоколамске

Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа/МАУ "Волок-Медиа" (Волоколамское СМИ)

В Волоколамске прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Подростки также получили в подарок памятные сувениры и Конституцию Российской Федерации.

Паспорта подросткам вручил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников. Он поздравил ребят с этим событием и отметил, что получение главного документа гражданина — первый шаг к полноправному участию в жизни России.

Школьникам также вручили памятные подарки и напомнили о важности сохранения персональных данных.

В конце ребята сделали памятную фотографию с представителями администрации и родственниками, которые пришли их поддержать.

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