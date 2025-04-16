Еще 6 школьников получили первые паспорта в Волоколамске

В Волоколамске прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Подростки также получили в подарок памятные сувениры и Конституцию Российской Федерации.
Паспорта подросткам вручил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников. Он поздравил ребят с этим событием и отметил, что получение главного документа гражданина — первый шаг к полноправному участию в жизни России.
Школьникам также вручили памятные подарки и напомнили о важности сохранения персональных данных.
В конце ребята сделали памятную фотографию с представителями администрации и родственниками, которые пришли их поддержать.
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