Еще 6 школьников получили первые паспорта в Солнечногорске

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в День Конституции Российской Федерации прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям Солнечногорска. Главный документ гражданина страны получили шесть подростков, которым исполнилось 14 лет.

На церемонии присутствовали заместитель главы округа Эдуард Машковцев и депутат Совета депутатов, член местной фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.

«Получение паспорта — это важный рубеж в жизни каждого человека, знаменующий начало взрослой, ответственной жизни. Особенно символично, что это событие происходит в День Конституции. Для нас большая честь вручить этот документ молодому поколению солнечногорцев, которое является будущим нашего округа и страны», — подчеркнул Эдуард Машковцев.

Вместе с паспортами ребята получили памятные сувениры: значки «Движения первых» и подарочное издание Конституции Российской Федерации.