Еще 6 школьникам вручили первые паспорта в Зарайске

Самый важный документ гражданина Российской Федерации получили шесть юных жителей Зарайска. Торжественная церемония прошла в одной из главных достопримечательностей города — водонапорной башне, возраст которой превышает 100 лет.
С получением паспорта ребят поздравил глава округа Виктор Петрущенко. «Надеюсь, что каждый из вас станет достойным хозяином этого документа, который вас будет сопровождать всю жизнь», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.
Вместе с паспортом школьникам вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки от «Движения первых».
С получением документа перед ребятами открываются новые возможности. Уже этим летом они смогут устроиться на первую в их жизни работу. А еще — оформить «взрослую» банковскую карту, открыть вклад и вступить в ряды волонтеров. Также школьникам станут доступны 5 тысяч рублей, которые можно тратить на походы в кино и театры по Пушкинской карте.
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