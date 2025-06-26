Еще 6 семей получили квартиры по договору социального найма в Воскресенске

Шесть семей, в которых есть люди, страдающие тяжелой формой хронического заболевания и имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений, получили ключи от квартир в Воскресенске. Руководитель муниципалитета Алексей Малкин поздравил новоселов с улучшением жилищных условий.

У каждой семьи своя непростая история. Так, год назад у Ирины Никульча и ее мужа, инвалида второй группы, сгорело единственное жилье — частный дом.

«Встретили много хороших людей на своем пути. Отдельное спасибо администрации, пошли навстречу, прониклись нашей ситуацией», — поделилась жительница Воскресенска Ирина Никульча.

Все семьи довольны предоставленными квартирами. С началом нового этапа их поздравил глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Руководитель муниципалитета отметил, что поддержка и обеспечение комфорта жителей являются приоритетными в работе администрации округа.