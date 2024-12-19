Еще 6 проектов с искусственным интеллектом запустят в Подмосковье

Круглый стол, посвященный реализации проектов с использованием искусственного интеллекта в Подмосковье, прошел в Мособлдуме. В обсуждении участвовали представители профильных министерств, руководители медицинских учреждений Московской области и эксперты в области ИТ-технологий.

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко представил стратегию развития ИИ-проектов в регионе. Он отметил, что Московская область заняла первое место в рейтинге Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ по оценке деятельности органов власти в области внедрения ИИ.

Кроме того, регион удостоился награды от администрации президента России в рамках премии «Лидеры ИИ» за проект по мониторингу питания в школах и социальных учреждениях.

«Всего сейчас в Московской области 33 проекта, в которых внедрен ИИ, полноценно работают, еще 6 находятся в стадии пилотирования или активного внедрения», — добавил Гиренко.

За последние четыре года экономический эффект от внедрения «умных» технологий в Подмосковье превысил 2,3 миллиарда рублей, из которых 600 миллионов рублей приходятся на текущий год.

Заместитель министра социального развития Сергей Гордеев рассказал о внедрении современных технологий в социальной сфере. Он отметил успешный запуск автоматизированного анализа документов для назначения мер социальной поддержки и функционирование специального чат-бота.