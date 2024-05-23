Еще 6 подростков в Зарайске получили первые паспорта

Фото: Телеканал «360»

В Зарайске шестерым подросткам вручили главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония прошла у одной из главных достопримечательностей города — Водонапорной башни, построенной в 1916 году.

Поздравить школьников с получением паспортов пришли представители администрации округа.

«Я вас поздравляю и желаю, чтобы все, о чем вы мечтаете, сбылось. Желаю, чтобы и город, и родители вами гордились», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Подросткам вместе с паспортом вручили Конституцию России. Приятным бонусом для детей стали пригласительные билеты на экскурсию по Водонапорной башне.

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